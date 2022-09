Ancora Pixel 7: design raffinato e Face Unlock!

Manca ormai una settimana all'evento ufficiale Google programmato per il 6 ottobre, quello in cui verranno presentati i suoi nuovi smartphone top di gamma . Parliamo ovviamente dei i Pixel 7 e Pixel 7 Pro .

Ma non finisce qua: i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono appena stati registrati sulla piattaforma Play Console di Google, una piattaforma utile soprattutto agli sviluppatori Android per aggiornare i loro prodotti in base ai nuovi modelli di smartphone lanciati sul mercato.

Stando a quanto emerso dalla Play Console, il nuovo Pixel 7 avrà un display con risoluzione 1.080 × 2.400 pixel e con 420 dpi, mentre il Pixel 7 Pro potrà contare su un display a risoluzione 1.440 × 3.120 pixel e con 560 dpi. Come per i Pixel 6 dello scorso anno, soltanto il modello Pro godrà del supporto Ultra Wide Band (UWB). Se non sapete cos'è ne abbiamo parlato in questo articolo.

Ma la novità più interessante riguarda lo sblocco di sicurezza. Sembra ormai confermato che entrambi i Pixel 7 e Pixel 7 Pro potranno contare sullo sblocco tramite riconoscimento facciale. Per fare questo Google dovrebbe sfruttare il meccanismo di messa a fuoco a doppio pixel (DPAF) per creare una mappa di profondità del volto degli utenti.

Insomma non ci resta che attendere il lancio ufficiale. Vi ricordiamo inoltre che l'evento del 6 ottobre di Google sarà molto ricco. Oltre ai Pixel 7 e Pixel Watch, arriveranno altri dispositivi smart come il nuovo Nest Doorbell, il campanello smart di Google, e Nest Wifi Pro.