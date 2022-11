Pixel 6a piace: scala le classifiche dei modelli più venduti

Il grafico che trovate qui sotto è relativo al mercato giapponese , dove Pixel 6a si distingue per essere il sesto smartphone più venduto in assoluto. Un risultato sicuramente notevole visto che il mercato nipponico è storicamente dominato da Apple con i suoi iPhone.

Quanto appena detto è confermato in pieno dal recente report condiviso da Strategy Analytics , l'azienda che periodicamente elabora e analizza i numeri di mercato nel settore tech dei vari prodotti. Per quanto riguarda Pixel 6a, si tratta di un dispositivo che fa registrare ottimi risultati in diversi paesi intorno al mondo.

Negli ultimi tempi Google si è confermata molto attiva anche nel settore smartphone , con i suoi Pixel che si rivelano interessanti di anno in anno. Tra questi troviamo Pixel 6a , uno dei modelli più economici e più apprezzati sul mercato.

Ma Pixel 6a va forte anche nel mercato USA, dove è al 25° posto nella classifica dei dispositivi più venduti. E inoltre, si ritiene che il modello scalerà ulteriormente le classifiche visto che nel terzo trimestre 2022 Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono stati ritirato dal mercato statunitense.

Lo stesso si può dire per altri mercati, come ad esempio quello tedesco, in cui Pixel 6a rientra nella top 25 dei modelli più venduti. Risultati simili sono stati registrati nei mercati francesi e britannici.

Strategy Analytics prevede che le vendite di Pixel 6a continueranno a salire anche durante l'ultimo trimestre 2022. Sicuramente ci sentiamo di darle ragione, visto che Pixel 6a si è reso protagonista di interessanti promozioni durante l'ultimo Black Friday.

Vi ricordiamo che proprio Pixel 6a è ancora in sconto per il Cyber Monday su Amazon ad un prezzo molto interessante, qui sotto trovate il box per l'acquisto diretto.