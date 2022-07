Offertaccia Amazon: Pixel Buds-A in regalo a chi prenoti Pixel 6a, e -20% su Pixel 6 / 6 Pro

Vi ricordiamo che Pixel 6a condivide il design della serie Pixel 6, ma le sue due fotocamere posteriori (principale e grandangolo) non sono identiche a quelle di Pixel 6; in compenso il software, che fa buona parte della magia, è praticamente lo stesso.

I colori di Pixel 6a sono grigio carbonio, grigio chiaro e verde salvia: probabilmente non i più vivaci che si potese sperare, ma il retro lucido dona senz'altro loro una buona ventata di freschezza. In ogni caso ci sono anche delle custodie traslucide, che potete ammirare nella foto di apertura, utili sia per proteggere lo smartphone che per un cambio di look.