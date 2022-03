Pixel 6a in ritardo, Pixel Watch potrebbe seguire a ruota

Brutte notizie per chi attendeva il debutto del nuovo Google Pixel 6a a maggio , così come era trapelato da alcune indiscrezioni. Il noto leaker Jon Prosser , infatti, ha diffuso la notizia secondo la quale lo smartphone non arriverà prima della fine di luglio . Il motivo del ritardo? Ormai è quasi sempre lo stesso: la carenza di chip.

Le possibili brutte notizie, però, non si limitano al Pixel 6a. Sempre secondo Prosser, potrebbe subire uno slittamento anche il lancio del Pixel Watch. Per ora, la data designata è rimasta il 26 maggio, ma non sono esclusi cambiamenti in merito.