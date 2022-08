Pixel 6a convince DxOMark: è lui il camera phone della fascia media

Pixel 6a ha ottenuto 130 punti nella classifica di DxOMark, ricevendo così la Gold label dal servizio. Per mettere le cose in prospettiva, a paripunti ci sono iPhone 13 ed iPhone 12 Pro Max, e con un solo punto in più Galaxy S22 Ultra. Per rimanere in famiglia, Pixel 6 è a 132 ed il 6 Pro a 135.

A dispetto delle differenze hardware con Pixel 6, il risultato è molto vicino, per di più l'avere un sensore più piccolo offre a Pixel 6a una più ampia profondità di campo, fornendo migliore dettaglio sui soggetti in background, ideale per le foto di gruppo. Anche l'esposizione è generalmente buona, specialmente in condizioni di scarsa luminosità e di notte. I principali lati negativi sono rumore nelle ombre, anche con buona luce, ed in generale minore dettaglio in ogni condizione.

Per quanto riguarda i video, Pixel 6a è molto vicino sia a Pixel 6 che a Pixel 6 Pro in termini di esposizione, colore e stabilizzazione; anche l'autofocus è veloce ed affidabile; peccato che ci sia una forte perdita di dettaglio rispetto agli altri due.

Riassumendo i suoi punti di forza sono:

Foto e video molto buoni per la sua fascia di prezzo

Colori precisi e belli sia in foto che video

Buona esposizione, ampio intervallo dinamico sia in luce solare che al chiuso

Stabilizzazione video efficace

Le debolezze invece sono:

Limitate performance zoom (ovvio, vista l'assenza di fotocamera dedicata)

Un po' troppo rumore

Perdita di dettagli fini con poca luce

L'effetto di sfocatura non è visibile nella preview di scatto

Nota a margine: Pixle 6a ha ottenuto 86 punti per il suo display: buona resa dei colori, e buona leggibilità, tranne che con forte luce solare.