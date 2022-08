Pixel 6 Pro ed il problema degli angoli non più stondati

Di cosa si tratta? Degli angoli stondati di Pixel 6 Pro, che ad un certo punto non sono più stondati . Basta guardare la foto di copertina, in particolare l'angolo in alto a destra, per capire bene di cosa parliamo, e per renderlo ancora più evidente vi lasciamo un'altro scatto appena catturato.

Per rimanere coerenti con quanto appena scritto, puntualizziamo che se ne trovano tracce su Reddit già da un paio di mesi, ma non ci risulta che ad oggi Google abbia riconosciuto (né corretto) il problema in alcun modo, anche se comunque sembra che "il danno" venga riparato in garanzia (sempre in base alle segnalazioni di alcuni utenti Reddit).

Senza aver subito colpi, urti o botte di alcun tipo, l'angolo superiore destro del nostro Pixel 6 Pro ad un certo punto ha smesso di essere stondato. Questo arrotondamento solitamente è di tipo software, per seguire la naturale curvatura dello schermo, ed è presente su tutti e quattro gli angoli del telefono, ma né un riavvio né un paio di aggiornamenti di sistema hanno cambiato nulla.

Riguardo le cause precise brancoliamo nel buio: per quanto ne sappiamo potrebbe benissimo essere anche qualcosa di natura hardware, visto l'estrema eterogeneità dei casi segnalati, che difficilmente possono essere ricondotti ad una specifica versione di Android. Se fosse successo anche a voi, almeno adesso saperete di non essere soli, e se voleste condividere con noi la vostra esperienza nei commenti ve ne saremo grati.