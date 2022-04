Pixel 6 e 6 Pro hanno un problema di battery draining: update in arrivo

Il problema in questione è stato portato alla luce da alcuni utenti su Reddit: praticamente, l'app Google Messaggi utilizza costantemente la fotocamera in background, consumando tantissima batteria e scaldando parecchio lo smartphone. Per "attivare" il bug, è necessario semplicemente aprire l'app Messaggi.

Al momento, l'unico modo per fermare il battery draining è quello di "togliere il permesso" di usare la fotocamera all'app Messaggi: per farlo, basta recarsi in Impostazioni > App > Messaggi > Autorizzazioni > Fotocamera e selezionare "Non consentire". In ogni caso, un portavoce di Google ha dichiarato che l'azienda è a conoscenza del problema e che sta lavorando a un aggiornamento software per risolvere il tutto.