L'ultimo canto di Pixel 4: arriva un nuovo aggiornamento

Sono ormai diversi anni che Google punta seriamente sul mercato smartphone. I suoi Pixel sono diventati pian piano un buon punto di riferimento nel panorama Android e tra i modelli più interessanti troviamo Pixel 4.

La serie Pixel 4 è stata la prima, e finora l'unica, a integrare il riconoscimento facciale simile a quello di iPhone per lo sblocco del dispositivo. Oltre a questo, Pixel 4 e Pixel 4 XL si sono fatti valere anche per il loro valido comparto fotografico. Ora apprendiamo di un nuovo ultimissimo update.

Nelle ultime ore infatti Google ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per Pixel 4. Si tratta della build identificata dal codice TP1A.221005.002.B2. Non conosciamo il changelog completo, ma ci aspettiamo che sia state aggiornate le patch di sicurezza, senza particolari novità a livello funzionale.

Si tratta davvero dell'ultimo aggiornamento per i Pixel 4. Si è infatti esaurito il periodo di supporto software garantito da Google.

I Pixel 4 sono stati lanciati alla fine del 2019, e Google garantisce tre anni di aggiornamenti.

Questo non significa che non arriveranno mai più aggiornamenti. Potrebbe anche darsi che in futuro sarà necessario un nuovo update per risolvere criticità di sicurezza. Sicuramente non arriveranno più quelli periodici. L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale. Trovate il link di download anche dai server Google.