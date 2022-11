Ecco il Pixel 2 che ci avrebbe fatto sognare

Sono ormai diversi anni che Google si dimostra particolarmente attiva e presente nel settore degli smartphone Android con i suoi Pixel, giunti ormai alla settima generazione e che possono competere anche nel settore dei medio-gamma.

Canale Telegram Offerte

I più appassionati ricorderanno con affetto i Pixel 2, la generazione che ha segnato l'ingresso dei Pixel anche nel mercato italiano. E proprio a proposito dei Pixel 2 emergono online interessanti dettagli su come sarebbero potuti arrivare sul mercato.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano un Pixel 2 molto particolare, un modello che in realtà Google non ha mai realmente lanciato sul mercato. Si tratta infatti di un Pixel 2 in grado di supportare il riconoscimento dell'iride per l'autenticazione biometrica. Una funzionalità che avrebbe riscosso sicuramente successo nel 2017 quando i Pixel 2 sono stati lanciati sul mercato.

Le immagini mostrano come la scansione dell'iride sarebbe dovuta essere completata tramite il sensore della fotocamera anteriore.

Si sarebbe trattato di un sensore a infrarossi, diverso da quello che troviamo convenzionalmente sulle fotocamere anteriori degli smartphone.

Anche se l'avesse lanciato, Google non si sarebbe comunque guadagnata il primato sul mercato visto che già altri modelli Android con scansione dell'iride erano proposti sul mercato. Infatti alcuni modelli di Lumia 950 di Microsoft, il Samsung Galaxy Note 7 e la serie Galaxy S8 di Samsung già proponevano questo tipo di autenticazione biometrica.

Non sappiamo perché Google ha rinunciato al lancio di questo modello di Pixel 2. Fateci sapere se a voi sarebbe piaciuto. In questo contesto vi ricordiamo anche il nostro approfondimento sui metodi di autenticazione biometrica, soprattutto riguardante il riconoscimento dell'impronta digitale.