Ecco come Pixel 2 si aggiorna ad Android 13

Abbiamo sempre lodato le possibilità di personalizzazione che troviamo su Android. Queste riguardano la personalizzazione a livello base, come ad esempio il cambio di un launcher, fino ad arrivare a quella più spinta che prevede il cambio ROM.

L'installazione di una custom ROM è un'operazione di modding e prevede l'acquisizione dei permessi di root (in questa guida abbiamo descritto come fare). Installare una custom ROM offre la possibilità, oltre che di personalizzare il proprio smartphone, di provare nuove versioni di Android anche quando il supporto software del produttore per il proprio dispositivo è scaduto.

Torniamo a parlarne perché la LineageOS ha allargato il supporto a Pixel 2, i top di gamma Google che hanno ricoperto un ruolo importante visto che sono stati i primi ad arrivare ufficialmente nel mercato italiano. Grazie a questo passo, i Pixel 2 potranno saggiare Android 13, l'ultimissima versione di Android rilasciata da Google.

Oltre ai Pixel 2, il supporto è stato allargato anche ad altri modelli. Nella lista che segue trovate i modelli supportati con i link di download della LineageOS 20:

Vi ricordiamo che installare una custom ROM è una pratica che impedisce l'accesso alla garanzia ufficiale del produttore. D'altra parte è bene considerare che ad oggi le procedure di installazione sono molto semplici, e soprattutto che la LineageOS 20 è stabile abbastanza da farvi godere l'uso quotidiano di Android 13.