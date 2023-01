Pieghevoli OnePlus: ora conosciamo il nome

L'azienda cinese starebbe dunque lavorando non ad uno ma a ben due modelli di smartphone pieghevoli. Il fatto che tali dispositivi siano già stati registrati presso il database per la proprietà intellettuale cinese fa ben sperare in un loro prossimo debutto .

Dal database del China National Intellectual Property Administration (CNIPA) sono infatti trapelati due nomi che portano direttamente ai pieghevoli che starebbe sviluppando OnePlus: come vedete dallo screenshot che trovate in galleria , si tratterebbe di OnePlus V Fold e OnePlus V Flip .

A questi potrebbe presto aggiungersi OnePlus , l'azienda cinese che è legata a doppio filo proprio con OPPO. I rumor in merito a dei pieghevoli di casa OnePlus circolano da un po' in rete, ma ultimamente sono emerse delle nuove informazioni più dettagliate .

Da qualche anno ormai siamo abituati ai dispositivi pieghevoli all'interno del mercato smartphone , soprattutto per quel che concerne il segmento Android . Samsung è in prima linea nel mercato dei pieghevoli , seguita da OPPO che ultimamente ha lanciato modelli pieghevoli con continuità.

Dai nomi scelti da OnePlus non possiamo non cogliere l'analogia con i modelli che commercializza Samsung e livello globale: i Galaxy Z Fold e Z Flip sono ormai un punto di riferimento nel mercato e OnePlus sembra aver tratto ispirazione. in generale, possiamo quindi aspettarci un modello che si piegherà a libretto, con schermi relativamente grandi, e un secondo modello che invece sarà di dimensioni più contenute in favore di un prezzo più abbordabile.

Quanto appena detto non è altro che un'ipotesi deducibile dai nomi che abbiamo appena visto. In rete ancora non sono emersi dettagli certi in merito alle specifiche che possiamo attenderci dai due presunti pieghevoli di casa OnePlus. Finora non sappiamo nulla nemmeno in merito al lancio di questi dispositivi, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.