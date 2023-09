Il pieghevole più economico potrebbe essere di Tecno Mobile: ecco Phantom V Flip

Il mercato dei pieghevoli sta assumendo sempre più rilevanza, soprattutto grazie ad ottimi dispositivi come quelli realizzati ad esempio da Samsung . Tra i brand attivi, però, c'è anche Tecno Mobile , una società cinese abbastanza conosciuta in Paesi come l'Asia. In particolare, l'ultimo smartphone si chiama Phantom V Flip e farà compagnia al Phantom V Fold , annunciato a febbraio .

Nell'ambito software, il dispositivo può contare su Hi OS 13.5, che si basa su Android 13, mentre non manca un sensore dedicato alle impronte digitali sul lato ed una cerniera free-stop per la modalità Flex. Per le colorazioni, Phantom V Flip sarà disponibile in Iconic Black e Mystic Dawn. Infine, per quanto riguarda la disponibilità ed il prezzo, ancora nessuna certezza. Tuttavia, sembrerebbe che il nuovo pieghevole potrebbe debuttare in alcuni Paesi europei al costo di circa 700 euro.