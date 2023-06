Il nuovo pieghevole OPPO Find N3 Flip non sarà molto diverso dal predecessore

Il resto delle specifiche, invece, non dovrebbe variare dal Find N2 Flip.

Dunque, potremmo ritrovare un pannello AMOLED da 6,8", il processore MediaTek Dimensity 9000+, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una fotocamera frontale da 32 MP ed una batteria da 4.300 mAh (con supporto alla ricarica rapida da 44 W). Insomma, secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo pieghevole di OPPO presenterebbe soltanto alcune novità rispetto al modello precedente, soprattutto in ambito fotografico. In ogni caso, come chiariamo sempre in queste situazioni, occorrerà attendere per avere informazioni certe e puntuali.