Il pieghevole di OnePlus sarà meno originale di quanto vi aspettate

A questi sta per aggiungersi OnePlus , l'azienda cinese che da tempo è sulla cresta dell'onda nel settore smartphone e che ora sta per lanciare il suo primo modello pieghevole. Dai rumor emersi nelle scorse settimane sappiamo che si chiamerà OnePlus Open , quello che però non sapete è che si tratterà di un modello realizzato insieme a OPPO .

Stando infatti a quanto trapelato online nelle ultime ore, OnePlus e OPPO starebbero per lanciare lo stesso smartphone pieghevole con due nomi diversi in mercati diversi. OnePlus Open infatti dovrebbe essere destinato al mercato internazionale, nel quale potrebbe esserci anche quello europeo, mentre il pieghevole di OPPO dovrebbe arrivare esclusivamente in Cina.

Dunque, OnePlus Open corrisponderebbe al Find N3 di OPPO, un pieghevole successore del Find N2 lanciato lo scorso anno. Al momento, non è stata confermata la ripartizione in termini di mercati da parte dei due brand.

Ciò che però è stato confermato a The Verge, è che OPPO ha diretto lo sviluppo del nuovo pieghevole in collaborazione con OnePlus, con lo scopo appunto di lanciarlo sotto due brand diversi. Al momento non è stata ancora annunciata una data ufficiale per la presentazione, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.