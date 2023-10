Il pieghevole che nascerà dalla collaborazione fra OnePlus e OPPO

L'azienda ha infatti comunicato ufficialmente che il suo primo pieghevole verrà sviluppato e realizzato in collaborazione con OPPO, l'azienda alla quale OnePlus è fortemente affiliata, e per certe dinamiche di mercato subordinata. Questo rapporto si è rafforzato dopo la fusione tra le due identità aziendali avvenuta nel 2021.

Nel comunicato di OnePlus si intende che le due aziende, OnePlus e OPPO appunto, realizzeranno insieme questo pieghevole, unendo forze ed esperienza, per poi lanciarlo in diversi mercati con nomi diversi. Ma oltre a questo, l'azienda ci fa sapere anche quali saranno alcune delle caratteristiche del dispositivo.

Ci sarà l'alert slider, un componente che storicamente ha fatto parte degli smartphone OnePlus. La cerniera, un punto cardine degli smartphone pieghevoli, arriverà forte dell'esperienza e della ricerca condotta da OnePlus, la quale ha conseguito circa 600 brevetti relativi al design delle cerniere.

Ci possiamo quindi attendere una cerniera che a smartphone chiuso non lascerà alcuno spazio, un po' come abbiamo visto per gli ultimi pieghevoli lanciati sul mercato da OPPO. Infine, OnePlus ha anche riferito di essere in collaborazione con Google per ottimizzare l'interfaccia Android su display di dimensioni considerevoli.

Insomma, OnePlus non si nasconde e afferma che il nuovo pieghevole che realizzerà con OPPO sarà il miglior pieghevole di sempre. Torneremo ad aggiornarvi quando verrà comunicata la data di presentazione.