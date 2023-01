La piega di Samsung Z Fold 5 potrebbe finalmente essere quella giusta

Gli attuali pieghevoli di Samsung, per quanto affidabili e ricchi di funzionalità, hanno infatti due problemi che i concorrenti sembrano aver risolto: la piega quando il dispositivo è aperto e il fatto che i due schermi non combaciano perfettamente quando chiusi. Questo è dovuto a un meccanismo della cerniera a "U", che Samsung è riuscita a ottimizzare fino a dotarlo di resistenza all'acqua .

Ma perché Samsung è così in ritardo nell'adottare questa soluzione? La risposta potrebbe risiedere proprio nella resistenza all'acqua. Secondo il sito SamMobile, infatti, il gigante coreano aveva sviluppato questa soluzione già nel 2016 (immagine sopra), ma non avrebbe voluto introdurla fino a che non potesse garantire un grado di resistenza all'acqua IPX8.

Ricordiamo infatti che i pieghevoli della casa di Seul offrono questa certificazione dal 2021, e Samsung preferirebbe non lanciare un telefono con caratteristiche inferiori rispetto al predecessore, senza considerare che nessuno dei pieghevoli con cerniera a goccia già sul mercato ne è dotato.

Ora, secondo le ultime anticipazioni, il gigante coreano sarebbe pronto al grande passo, almeno per il Galaxy Z Fold 5.

Il rapporto infatti non nomina il Galaxy Z Flip 5, ma visto che Samsung lancia in genere i suoi pieghevoli durante un evento Unpacked ad agosto, c'è ancora del tempo per scoprirlo. Per ora, tutti i riflettori sono infatti rivolti verso i prossimi Galaxy S23, che verranno lanciati il 1° febbraio alle ore 19.