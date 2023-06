La piega nello schermo di Z Fold 5 si vedrà ancora?

Manca poco più di un mese all'evento Galaxy Unpacked, l'occasione in cui Samsung svelerà i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Stando alle ultime indiscrezioni, lo Z Flip 5 potrebbe introdurre un design maggiormente diverso rispetto al modello precedente, a partire da un display esterno più ampio. Galaxy Z Fold 5, invece, dovrebbe adottare delle forme già viste in passato. Tutto ciò, però, non vuol dire che non ci saranno nuovi elementi, anzi. Ad esempio, si ipotizza una piega del display meno evidente rispetto allo Z Fold 4.

Procedendo con ordine, occorre premettere che Samsung non è mai sembrata ossessionata dall'idea di eliminare del tutto la piega del display dei suoi pieghevoli, anche perché si nota soprattutto da determinate angolazione. Inoltre, nemmeno nell'utilizzo quotidiano sembra rappresentare una grossa criticità per gli utenti. Tuttavia, il produttore coreano ha lavorato su questo aspetto ed il nuovo Z Fold 5 dovrebbe adottare un inedito design a cerniera a goccia d'acqua, che potrebbe favorire molteplici vantaggi.

Innanzitutto, la cerniera ridisegnata consentirà al telefono di piegarsi perfettamente evitando di lasciare uno spazio tra le due metà del dispositivo. Inoltre, la stessa sarà meno evidente rispetto al passato.