Per Mozilla, Sicurezza dati di Google Play è inutile

Ma come funziona? Molto male, secondo Mozilla, la società dietro al popolare browser Firefox ( come usarlo con Chromecast ). Secondo uno studio appena pubblicato, infatti, l' 80% delle app più popolari fornisce informazioni false o fuorvianti.

Lanciato quasi un anno fa, Sicurezza dati è parte di uno sforzo di Google per rendere più trasparente il rapporto tra utenti e sviluppatori, permettendo a questi ultimi di dichiarare in una sezione apposita su Google Play quali dati raccolgano le loro app.

Il problema? Sicurezza dati si basa sulla fiducia. Mal riposta

Nel suo studio, intitolato (tradotto letteralmente dall'inglese) "Non vedere il male: come scappatoie nelle etichette di Sicurezza dati del Play Store permettono alle aziende di fare bella figura e lasciano gli utenti al buio" (c'è un gioco di parole difficilmente traducibile in italiano), Mozilla elenca una serie di app popolari, a iniziare da quelle che seguono quanto dichiarato, per concludere con quelle che dichiarano il falso, con in mezzo varie gradazioni di sincerità.

Ma cosa significa questo? In Sicurezza dati, uno sviluppatore dichiara in autonomia quali dati raccoglie la sua app, e possono anche scrivere di non fornire dati sulla privacy (privacy non inclusa).

Questo perché alcune lacune del modulo permettono di esentare le app che condividono dati con "fornitori di servizi" dai suoi requisiti di divulgazione.

Bene, da queste dichiarazioni sembrerebbe che TikTok o Twitter non raccolgano dati degli utenti, quando poi andando a vedere le loro politiche sulla privacy si legge che condividono le informazioni dell'utente con inserzionisti, fornitori di servizi Internet, piattaforme e numerosi altri tipi di società.

Ma questo è solo un esempio. Ad ogni app è stato assegnato un voto, identificato con una emoji che identifica quanto sia preoccupante (creepy) e i dati raccolti sono impressionanti.