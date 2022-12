Patente di guida su Google Wallet: ecco com'è

Il 2022 potrebbe anche essere ricordato come l'anno durante il quale la sfida tra Google e Apple (come creare un ID Apple) è entrata nel vivo anche nella dematerializzazione dei documenti d'identità.

Dopo l'arrivo su iOS 15 della possibilità di sostituire patente e carta d'identità con l'iPhone, almeno per alcuni stati statunitensi (Arizona, Colorado, Maryland, Connecticut, Georgia, Iowa, Kentucky, Oklahoma e Utah), la GrandeG non ha voluto essere da meno e all'I/O di maggio ha annunciato una funzione simile per Google Wallet, già ventilata a febbraio e arrivata con l'ultimo aggiornamento del Google Play System di dicembre.

Dopo qualche giorno, la fase di test è ufficialmente partita nello stato del Maryland, che quindi si conferma il più "intraprendente" da questo punto di vista. Vediamo come funziona.

Ricordiamo che tutt'ora si tratta di un test in beta, comunque accettata dalla Transportation Security Administration (TSA) in alcuni aeroporti di supporto, e Google raccomanda di tenere con sé la carta fisica.

Prima di tutto, bisogna avere uno smartphone Android con almeno la versione 8.0 del sistema operativo, e l'ultima beta del Google Play System installata. Inoltre il blocco schermo deve essere attivo e bisogna attivare il Bluetooth e l'impostazione Cerca dispositivi nelle vicinanze.

Nell'app Google Wallet, gli utenti interessati troveranno la voce ID Card (Beta) sotto a Carta regalo, nell'ultima posizione della lista, che consente di aggiungere una patente o una carta d'identità da usare ai tornelli della TSA (Transportation Security Administration), l'agenzia statunitense che si occupa dei controlli di sicurezza degli aereoporti.

Toccandola, si avranno a disposizione tre opzioni: