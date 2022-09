Samsung più veloce di Google: le patch di sicurezza di ottobre arrivano sui Galaxy S22

Questo trend è confermato dalle ultime patch di sicurezza , già in via di distribuzione sulla serie Galaxy S22 (ecco la nostra recensione di Galaxy S22+ ) negli Stati Uniti ben tre giorni prima dell'inizio di ottobre.

Come abbiamo rilevato nel nostro approfondimento sui produttori Android che forniscono il miglior supporto software , Samsung negli ultimi anni si è impegnata molto per aggiornare tempestivamente e a lungo i propri dispositivi, tanto da risultare l' OEM Android migliore in questo senso.

Come abbiamo detto, l'aggiornamento è in via di distribuzione negli Stati Uniti, ma nei prossimi giorni (se non prima), dovrebbe essere disponibile anche per le versioni internazionali. Ricordiamo che negli Stati Uniti Samsung vende i modelli con Snapdragon 8 Gen1, mentre in Europa abbiamo le versioni con Exynos 2200.

Potete controllare la presenza di aggiornamenti attraverso l'apposita funzione:

Andate in Impostazioni (cliccando sull'icona a forma di ingranaggio che appare in basso a destra dopo aver abbassato due volte la tendina delle notifiche) Selezionate Aggiornamento software Cliccate su Scarica e Installa

Assicuratevi di essere collegati a una rete Wi-Fi o di avere a disposizione dati a sufficienza in caso usiate il vostro collegamento cellulare.