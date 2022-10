La Paranoid con Android 13 arriva per Nothing Phone (1) e Pixel 6

Il mondo del modding per smartphone Android rimane attivo da decenni e uno dei suoi pilastri è stata la Paranoid Android , una custom ROM che in passato ha vissuto momenti di gloria . Il suo team di sviluppo è ancora all'opera e ha appena introdotto interessanti novità.

La nuova build della Paranoid arriva per Nothing Phone (1), Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Per tutti i modelli citati si tratta di build in alpha e beta e pertanto potrebbero includere rilevanti bug di gioventù.

Di seguito trovate i link che rimandano al download della ROM per ognuno dei modelli citati:

Nella lista che abbiamo appena elencato trovate anche le istruzioni per l'installazione della nuova build della custom ROM. Vi ricordiamo che in ogni caso è necessario acquisire i permessi di root e installare una recovery custom per installare la Paranoid.

Per tutti i dettagli su come acquisire i permessi di root vi ricordiamo la nostra guida approfondita.