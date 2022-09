Il pannello di gioco arriva su Android 13

C'è una piccola novità per gli appassionati di gaming Android (avete già dato un'occhiata al nostro elenco dei migliori giochi gratis?): Google ha re-introdotto una novità che già avevamo conosciuto in Android 12, ma che poi era scomparsa: il pannello di gioco.

Inizialmente appannaggio solo dei Pixel, era stato poi rimosso nel passaggio da Android 12 ad Android 13, con l'intezione di integrarlo in Google Play Services, in modo che fosse disponibile per tutti gli utenti, e così è (finalmente) stato.

Andando nelle impostazioni di Android, sezione Google, trovete anche Pannello di gioco tra le ultime opzioni. Qui potrete decidere se abilitarlo del tutto o meno, se rendere la sua scorciatoia sempre visibile durante i giochi (in alternativa la troverete con uno swipe verso il basso, sotto l'orologio), e se inserire automaticamente la modalità non disturbare all'avvio di un gioco.

E cosa fa il pannello di gioco in Android 13? Praticamente quello che faceva in Android 12.

Vedere il valore degli FPS in tempo reale

in tempo reale catturare screenshot del gioco (senza eventuali altri elementi dell'interfaccia)

del gioco (senza eventuali altri elementi dell'interfaccia) avviare la registrazione schermo in gioco

in gioco Ottimizzare il gioco (deve essere supportata dal gioco stesso - peccato che i giochi ottimizzati vadano sempre cercati col lanternino, anche tra i titoli più famosi)

il gioco (deve essere supportata dal gioco stesso - peccato che i giochi ottimizzati vadano sempre cercati col lanternino, anche tra i titoli più famosi) Guardare obiettivi e classifiche (tramite Play Giochi - deve essere supportato dal gioco stesso)

e (tramite Play Giochi - deve essere supportato dal gioco stesso) Riprodurre in streaming su YouTube la vostra sessione di gioco

E questo è quanto. Se ancora non vi foste accorti della sua ri-comparsa, provate a dare uno sguardo nelle impostazioni, e quantomeno avrete trovato un modo per non essere disturbati mentre giocate. Tutto il resto è abbastanza risibile. A seguire alcuni screenshot a riprova di quanto appena detto.