Pagamenti digitali anche senza NFC: la soluzione di Google Wallet

Google Wallet è la piattaforma dedicata ai pagamenti digitali con lo smartphone di casa Google. Il servizio offre anche funzionalità aggiuntive, come la possibilità di memorizzare carte fedeltà e carte d'imbarco per i mezzi di trasporto. Nelle ultime ore però è emersa per Wallet un'ulteriore novità di particolare rilevanza.

Stiamo parlando della possibilità di effettuare pagamenti digitali anche tramite quei dispositivi che non sono dotati di connettività NFC. Sappiamo infatti che il modulo NFC risulta indispensabile per effettuare pagamenti digitali con le proprie carte dallo smartphone. Però Google ha pensato a una soluzione per quei modelli che non hanno NFC.

La soluzione di Google Wallet consiste nella possibilità di completare i pagamenti digitali per mezzo di un QR code che, se inquadrato con la fotocamera dello smartphone in Wallet, darà la possibilità di accedere a una pagina online per autorizzare l'addebito sulla propria carta.

Il livello di sicurezza integrato è lo stesso che troviamo sui pagamenti tramite NFC di Wallet, verrà quindi richiesta l'autenticazione tramite impronta digitale per confermare il pagamento. Questa novità non è per tutti. Attualmente Google la sta testando in Brasile. Difficile dire quanto possa avere successo dalle nostre parti, dove ormai gran parte dei dispositivi in circolazione hanno connettività NFC.