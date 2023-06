Diversi Pixel 6 e 7 hanno accolto con calore l'aggiornameto di giugno

Negli ultimi tempi, Google non sta rilasciando in modo particolarmente tempestivo le patch di sicurezza per i suoi dispositivi Pixel, e le ultime sono arrivate appena la scorsa settimana (come aggiornare un Pixel con file OTA).

Meglio tardi che mai, si potrebbe dire, ma alcuni utenti forse avrebbero preferito aspettare ancora qualche giorno. Se si dà un'occhiata infatti al forum di Reddit r/GooglePixel, è apparso un nuovo thread che sta raccogliendo centinaia di esperienze di proprietari di Pixel 7 e Pixel 6 non proprio entusiastiche.

Il thread, intitolato Lots of issues after the June update? (Un sacco di problemi dopo l'aggiornamento di giugno), riporta esperienze di battery draining costante e surriscaldamento dei telefoni in seguito all'aggiornamento.