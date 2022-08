OPPO Watch 3 Pro rischia di essere il miglior smartwatch al mondo...

OPPO Watch 3 Pro è il nuovo smartwatch Wear OS da battere. Si tratta del primo modello con il nuovo chip di Qualcomm che promette miracoli, lo Snapdragon W5 Gen 1, e del primo con display LTPO, che gli permettere di essere sempre acceso, pur con un'autonomia di 5 giorni. Vi abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca? Allora mettetevi comodi, perché prima parlaremo del suo gemmello diverso, OPPO Watch 3.

OPPO Watch 3: Caratteristiche Tecniche

Display : 1,75'' AMOLED, 372 x 430 pixel, 326 ppi

: 1,75'' AMOLED, 372 x 430 pixel, 326 ppi CPU : Snapdragon W5 Gen 1 + Apollo 4 Plus

: Snapdragon W5 Gen 1 + Apollo 4 Plus RAM : 1 GB

: 1 GB Archiviazione : 32 GB

: 32 GB Connettività : eSIM, Bluetooth 5.0, NFC, GPS (Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS)

: eSIM, Bluetooth 5.0, NFC, GPS (Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS) Sensori : accelerometro, giroscopio, geomagnetico, battito cardiaco, saturazione, luminosità, pressione dell'aria

: accelerometro, giroscopio, geomagnetico, battito cardiaco, saturazione, luminosità, pressione dell'aria Monitoraggio della salute : battito cardiaco, studio sulla salute vascolare, monitoraggio continuo dell'ossigenazione del sangue, monitoraggio del sonno e dello stress

: battito cardiaco, studio sulla salute vascolare, monitoraggio continuo dell'ossigenazione del sangue, monitoraggio del sonno e dello stress Impermeabilità : 5 ATM

: 5 ATM Batteria : 400 mAh

: 400 mAh Colori: Platinum Black, Feather Gold Oltre ad essere il primo smartwatch con Snapdragon W5, OPPO Watch 3 integra anche il chip Apollo 4 Plus, che entra in gioco quando lo smarwatch non è attivo o comunque è praticamente a riposo, in modo da mantenere operative le attività di monitoraggio con il minimo dispendio energetico. L'autonomia, vero fiore all'occhiello dei nuovi smartwatch OPPO, è tipicamente di 4 giorni senza rete mobile, che possono arrivare a 10 in "light smart mode". Con connettività LTE dovremmo comunque farcela per 3 giorni con singola carica. La ricarica è tra l'altro molto rapida: bastano 60 minuti per fare il pieno, e 10 minuti per 24 ore di utilizzo. La serie OPPO Watch 3 ha oltre 150 nuove watch face, ed un'ampia rosa di personalizzazioni, ma per parlare del software aspetteremo la variante internazionale, anche perché il modello cinese usa un sistema proprietario; speriamo solo che nel passaggio a Wear OS 3 (atteso sulla versione internazionale) l'autonomia non accusi troppo il colpo.

OPPO Watch 3 Pro: Caratteristiche Tecniche

Display : 1,91'' LTPO full-curved flexible screen; Always-On-Display, 378 x 496 pixel, 326 PPI

: 1,91'' LTPO full-curved flexible screen; Always-On-Display, 378 x 496 pixel, 326 PPI CPU : Snapdragon W5 Gen 1 + Apollo 4 Plus

: Snapdragon W5 Gen 1 + Apollo 4 Plus RAM : 1 GB

: 1 GB Archiviazione : 32 GB

: 32 GB Connettività : eSIM, Bluetooth 5.0, NFC, GPS (Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS)

: eSIM, Bluetooth 5.0, NFC, GPS (Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS) Sensori : accelerometro, giroscopio, geomagnetico, battito cardiaco, saturazione, luminosità, pressione dell'aria, ECG

: accelerometro, giroscopio, geomagnetico, battito cardiaco, saturazione, luminosità, pressione dell'aria, ECG Monitoraggio della salute : battito cardiaco, studio sulla salute vascolare, monitoraggio continuo dell'ossigenazione del sangue, monitoraggio del sonno e dello stress

: battito cardiaco, studio sulla salute vascolare, monitoraggio continuo dell'ossigenazione del sangue, monitoraggio del sonno e dello stress Impermeabilità : 5 ATM

: 5 ATM Batteria : 400 mAh

: 400 mAh Colori : Platinum Black, Desert Brown

: Platinum Black, Desert Brown Cinturini : Viton Strap, Leather Strap (ECCO Leather)

: Viton Strap, Leather Strap (ECCO Leather) Dimensioni : 50,4 x 38,5 x 12,75 mm (circa)

: 50,4 x 38,5 x 12,75 mm (circa) Peso : about 37,5 grammi (senza cinturino strap)

: about 37,5 grammi (senza cinturino strap) Batteria: 550 mAh OPPO Watch 3 Pro alza ancora l'asticella. Non solo infatti è il primo smartwatch al mondo col nuovo Snapdragon W5, ma è anche il primo con un display LTPO, che supporta il cambio dinamico di frequenza di refresh, per ottimizzare ancora di più l'autonomia, consentendogli anche di essere always-on (con refresh minimo). E se l'autonomia di OPPO Watch 3 vi fosse piaciuta, sappiate che il modello Pro arriva a 5 giorni senza rete mobile, e fino a 15 giorni in "light smart mode", mentre con LTE abilitato dovreste comunque farcela per 4 giorni; e sempre con tempi di ricarica fulminei (65 minuti per il pieno, 10 minuti per 24 ore di utilizzo). OPPO Watch 3 Pro ha inoltre 100 diverse modalità di allenamento. Tra le peculiarità annoveriamo la registrazione di ECG con analisi automatica di eventuali patologie cardiovascolari, in aggiunta al sensore per la SpO2. Insomma, un piccolo medico al polso, dal look non propriamente originale, ma dall'indubbia qualità.

Uscita e Prezzo