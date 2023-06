OPPO svela Reno 10 e Reno 10 Pro: il ritratto perfetto

OPPO solleva finalmente il velo sulla sua serie di medio gamma Reno 10, che comprende OPPO Reno 10 e OPPO Reno 10 Pro, annunciandone l'evento di presentazione il 4 luglio a Milano.

La serie Reno, da sempre caratterizzata da un design elegante e da ottime capacità fotografiche, arriva quindi al numero 10 (attenzione, da non confondere con OPPO Reno 10x del 2019) e lo fa ponendo l'accento sui ritratti, uno dei suoi punti di forza.

I nuovi dispositivi saranno infatti dotati di una nuova Telephoto Portrait Camera da 32 MP e zoom ottico 2X che, in associazione con la funzione Pro-Portrailt Mode, vi permetterà di far risaltare al massimo i vostri soggetti con scatti ultra-nitidi e naturali in qualsiasi situazione.