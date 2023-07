OPPO Reno 10 e 10 Pro in Italia: il prezzo scende e la promo di lancio è un cesto di Natale

OPPO lancia quest'oggi in Italia gli ultimi modelli della fortunata serie Reno, al secolo Reno 10 5G e Reno 10 Pro 5G, e lo fa non solo con un prezzo inferiore a quello dello scorso anno, ma con una promo di lancio davvero molto, molto ghiotta. Non mettiamo però il carro davanti ai buoi, e scopriamo prima di che sostanza sono fatti i nuovi medio/top gamma dell'azienda cinese.

OPPO Reno 10 5G: Caratteristiche Tecniche

Fotocamera posteriore:
Principale: 64 megapixel, OV64B 1/2'', ƒ/1.7, 0,7 µm single-pixel size, 1,4 µm 4-in-1 pixel size, CDAF, PDAF
Teleobiettivo 2x: 32 megapixel, Sony IMX709 1/2,74'', ƒ/2.0, 0,8 µm single-pixel size, CDAF, PDAF
Grandangolo: 8 megapixel, IMX355 1/4'', ƒ/2.2, FOV 112°, 1,12 µm single-pixel size

: 185 grammi OS: Color OS 13.1 basata su Android 13

OPPO Reno 10 Pro 5G: Caratteristiche Tecniche

Fotocamera posteriore:
Principale: 50 megapixel Sony IMX890, 1/1,56'', ƒ/1.8, 1µm single-pixel size, 2µm 4-in-1 pixel size, PDAF, OIS
Teleobiettivo 2x: 32 megapixel, Sony IMX709 1/2,74'', ƒ/2.0, 0,8µm single-pixel size, CDAF, PDAF
Grandangolo: 8 megapixel, IMX355 1/4'', ƒ/2.2, FOV 112°, 1,12µm single-pixel size

OS: Color OS 13.1 basata su Android 13

Processore, RAM, fotocamera principale (posteriore e frontale) e batteria: queste sono le differenze principali tra i due Reno 10, e non sono proprio poche. Ovviamente il modello Pro è quello più potente, quello con le migliori fotocamere (la frontale ha l'autofocus, la posteriore ha pixel più grandi), e la batteria infine cala di capacità ma cresce in velocità di ricarica.

Sono differenze abissali? Per molti utenti probabilmente no, e questo è un bene, perché potrete acquistare il modello base consci del fatto che avrete comunque un'ottima esperienza visiva (lo schermo è da top di gamma su entrambi) e in generale non ci saranno grosse rinunce su nessun fronte. Come sempre del resto il modello "pro" è lì per chi voglia il meglio, con meno compromessi. Ma il prezzo è buono per entrambi, soprattutto con il pre-ordine.

Uscita e Prezzo