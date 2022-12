OPPO annuncerà i due nuovi pieghevoli Find N2 e Find N2 Flip il ​​15 dicembre

Novità interessanti in arrivo da parte di OPPO. Il produttore di smartphone, infatti, ha confermato, per il 15 dicembre in Cina, il lancio della nuova serie "Find N2". Nel dettaglio, verranno presentati i due dispositivi pieghevoli OPPO Find N2 e Find N2 Flip. Quest'ultimo sarà un device pieghevole con design a conchiglia, ovvero simile a quello già visto con Samsung Galaxy Z Flip 4. Find N2, invece, sarà il successore del Find N lanciato un anno fa.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Find N2 dovrebbe avere due display AMOLED E6. Inoltre, il dispositivo dovrebbe beneficiare di nuove tecnologie che renderebbero la cerniera interna quasi invisibile. Il telaio, invece, sarà realizzato in fibra di carbonio ultraleggero, mentre la fotocamera posteriore avrebbe tre sensori Sony. Il processore, infine, sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1. Il peso complessivo di Find N2 sarà di 233 grammi, quindi più leggero di HONOR Magic Vs (che pesa 261 grammi).