L'eleganza di Oppo Pad 2 e la misteriosa fotocamera di Find X6

Periodo intenso per OPPO, che ha ufficializzato la data di lancio della nuova serie di smartphone Find X6 e del tablet Pad 2. Il produttore, infatti, tramite un teaser pubblicato sul sito ufficiale, ha confermato il 21 marzo come il giorno designato per svelare gli inediti dispositivi. Al momento, però, questa data è stata confermata per la Cina. Dunque, potrebbe aver trovato riscontro l'indiscrezione che suggeriva l'ipotesi della disponibilità del nuovo Find X6 Pro esclusivamente nel Paese asiatico.