Nuove indiscrezioni su Oppo Pad 2: display migliorato e batteria da 9.500 mAh

Secondo il tipster "Digital Chat Station" , infatti, il nuovo OPPO Pad 2 verrà equipaggiato con uno schermo LCD da almeno 11" , che offrirà una risoluzione maggiore rispetto al modello precedente, nello specifico 2800x2000 pixel, con il supporto ad una frequenza di aggiornamento di 144 Hz nonché al Dolby Visione e all'HDR10+. Per quanto riguarda la batteria, potrebbe trattarsi di un'unità da 9.500 mAh , con il probabile supporto alla ricarica rapida da 67 W. In precedenza, poi, sempre "Digital Chat Station" affermò che il tablet sarebbe stato lanciato con il chip MediaTek Dimensity 9000 , con il software affidato alla ColorOS basata su Android 13.

L'anno scorso OPPO ha presentato, insieme alla serie di smartphone "Find X5" , il tablet "OPPO Pad" . Ora, secondo alcune indiscrezioni, il produttore starebbe lavorando al successore di questo dispositivo. In particolare, un'anticipazione trapelata su "Weibo" ha rivelato informazioni piuttosto interessanti sul display, batteria e capacità di ricarica del nuovo tablet di OPPO.

Passando al design, non dovrebbe discostarsi molto dal "OnePlus Pad", che dovrebbe essere lanciato in India il 7 febbraio. Circa le tempistiche di presentazione del nuovo tablet di OPPO, invece, l'occasione giusta potrebbe essere nel mese di febbraio, quando il marchio annuncerà OPPO Find X6, X6 Pro e X6 Pro Dimensity Edition in Cina.

Sul prezzo, infine, nessuna indiscrezioni. Il primo modello, ricordiamo, aveva un prezzo di vendita di 340 dollari.