Le voci su OPPO e OnePlus che escono dall'Europa

Sembra quindi che le nazioni da cui OPPO e OnePlus potrebbero ritirarsi a breve siano Regno Unito, Spagna, Francia e Paesi Bassi. Non vi è nessuna menzione dell'Italia.

È importante considerare che quando si parla di ingressi o uscite dal mercato le voci vanno sempre prese con le pinze e finché non c'è una dichiarazione ufficiale questi vanno trattati come rumor particolarmente complessi da decifrare.

Il report farebbe notare come per OPPO il 2022 sia stato il suo peggiore anno fino ad oggi in Europa e che il conflitto in corso abbia abbassato le intenzioni di vendita della popolazione europea.

Se questo vale per tutti i produttori sembra che la cosa abbia colpito in modo particolarmente duro OPPO che avrebbe registrato un -39% nel numero di smartphone spediti in un anno.

Contattati direttamente OPPO Italia ci ha risposto con una dichiarazione in cui si ricorda di aver appena lanciato il suo primo smartphone pieghevole e che altri smartphone e altre tecnologie sono state presentate al MWC 2023. E seppur non sembra questa essere una completa smentita di quanto vorrebbero i rumor, l'azienda parla di un 2023 iniziato "alla grande". Da nostre fonti l'Italia non dovrebbe essere interessata da eventuali riduzioni della presenza in Europa. Come detto in precedenza non era infatti menzionata neanche nei rumor iniziali.

OPPO and OnePlus are committed to all the existing European markets. We had a great start in 2023 with the successful launches of several products in Europe and have a line-up of upcoming products for the rest of the year. As always, OPPO and OnePlus will continue to provide more innovative products and the best-in-class service for users moving forward.

Non è chiaro se Realme è coinvolta in questa possibile "ritirata" in quanto non viene mai menzionata dai report circolati.