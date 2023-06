OPPO Find N3: grandi novità per la ricarica del pieghevole

Nelle ultime ore dalla Cina sono arrivate importanti novità che riguardano proprio OPPO Find N3, le quali contribuiscono a definire come dovrebbe essere il nuovo pieghevole della casa cinese. Secondo il leaker che ha condiviso i dettagli, il nuovo Find N3 avrà finalmente il supporto alla ricarica wireless .

Il settore degli smartphone pieghevoli ormai è consolidato a livello commerciale , anche in Italia, con vari produttori che rinnovano i loro modelli su base annuale. Oltre a Samsung , troviamo anche OPPO particolarmente attiva.

Inoltre, sembra che il nuovo pieghevole di OPPO avrà molto in comune con la serie Find X6, gli ultimi top di gamma lanciati dalla casa cinese nel mercato asiatico.

Quindi possiamo aspettarci un comparto fotografico di alto livello, come è possibile constatare anche dallo schizzo condiviso dal leaker dove leggiamo il logo Hasselblad a supporto del comparto fotografico posteriore.

Oltre a questo possiamo aspettarci anche performance, autonomia e qualità dello schermo al livello dei classici flagship. Quindi le ipotesi vertono subito su un processore Snapdragon 8 Gen 2, display OLED interno da 8" a risoluzione 2.268 x 2.440 pixel, fotocamere stabilizzate otticamente e ricarica rapida fino a 80W.

OPPO non ha ancora annunciato quando effettivamente lancerà il nuovo pieghevole. Possiamo ipotizzare un lancio che avverrà prima per il mercato cinese, e successivamente per quelli occidentali.