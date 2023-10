OPPO Find N3 in oro è veramente stilosissimo

Il gigante cinese ha infatti annunciato che presenterà il dispositivo il 19 ottobre , e se nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di vedere il dispositivo di OnePlus nelle mani di una famosa attrice indiana (un mercato molto importante per il marchio ex flagship killer), ora Evan Blass AKA evleaks ci mostra la versione di OPPO in una preziosissima colorazione oro.

Le immagini dal vivo, le prime per quanto riguarda il nuovo pieghevole e probabilmente trapelate dal laboratorio di test (il telefono sembra inserito in una di quelle piattaforme che certificano la resistenza alla chiusura e all'apertura), confermano la marcatissima somiglianza con OnePlus Open .

I due telefoni sono infatti indistinguibili, marchio sul retro a parte, a partire dal blocco fotocamere posteriore con la grande "H" che indica la collaborazione con Hasselblad.

Da quanto è trapelato, le fotocamere posteriori saranno da 48 MP (la principale), 48 MP (ultra grandangolo) e 64 MP (zoom con periscopio), accoppiate a una fotocamera anteriore da 32 MP e una interna da 21 MP.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, sappiamo che il dispositivo sarà dotato di una cerniera quasi invisibile e che dovrebbe avere uno schermo interno AMOLED da 7,8" 2K a 120 Hz. Lo schermo esterno sarà invece da 6,3 pollici, sempre a 120 Hz, mentre il SoC dovrebbe essere il rodato Snapdragon 8 Gen 2.

Sul fronte della memoria, i rumor parlano di 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre la batteria dovrebbe essere un'unità da 4.800 mAh con ricarica rapida 67 watt.

Ricordiamo che OPPO lancerà il dispositivo in tre colori: oro, verde e una in nero con una cover posteriore in quella che sembra pelle vegana invece che in vetro. La presentazione avverrà il 19 ottobre a livello globale, e a quanto sembra OPPO e OnePlus si spartiranno i vari mercati senza sovrapporsi.

Stando alle ultime informazioni, OPPO Find N3 potrebbe arrivare in Europa, il che suggerirebbe l'esclusione di OnePlus.