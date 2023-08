OPPO Find N3 Flip ufficiale: il display esterno sempre più protagonista

Stiamo parlando di OPPO Find N3 Flip , il successore del Find N2 Flip che lo scorso anno ha tracciato la strada per alcune delle innovazioni che abbiamo visto sui pieghevoli di quest'anno, come ad esempio quella del display esterno più grande e più interattivo. Il nuovo pieghevole di OPPO presenta molti tratti in comune con il predecessore, andiamo a vedere insieme la scheda tecnica.

OPPO Find N3 Flip: Caratteristiche Tecniche

Oltre a questo, arriva anche un aggiornamento per il comparto fotografico . Questo rende sicuramente il pieghevole più competitivo rispetto agli attuali top di gamma che troviamo sul mercato.

Rispetto al suo predecessore, questo nuovo Find N3 Flip presenta un display esterno più capace , nel senso che è in grado di eseguire un numero più ampio di app .

Uscita e Prezzo

Il nuovo Find N3 Flip è stato annunciato esclusivamente per il mercato cinese. Le colorazioni disponibili sono Moonlight, Rose e Black. Mentre per il prezzo si parte dall'equivalente di circa 900 euro e si arriva a circa 1.000 euro per la variante con più RAM e più storage interno.

Non sappiamo ancora se OPPO intenderà lanciare questo nuovo pieghevole in Europa, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più su questo aspetto.