OPPO Find N3 Flip: la concorrenza dello Z Flip 5 di Samsung si fa accanita

Infatti, come riportato dai colleghi di Pricebaba in collaborazione con il famoso leaker Yogesh Brar, è stata rivelata un'anteprima del design del nuovo OPPO Find N3 Flip .

Su tutte sicuramente Samsung ha puntato molto su questo segmento, ma abbiamo visto affacciarsi anche altri contendenti come Motorola e OPPO . Proprio quest'ultima sembra essere in procinto di svelare un nuovo smartphone pieghevole.

Perciò, continua la collaborazione tra OPPO e l'azienda svedese: l'isola circolare che racchiude le fotocamere sembra essere il filo rosso dei top gamma del 2023 dell'azienda cinese, perché lo abbiamo trovato sui Find X6 e Find X6 Pro (anche se non sono mai arrivati ufficialmente in Europa) e su OnePlus 11 .

Come segnalavamo a giugno, il nuovo smartphone non è molto diverso dal predecessore , perché il design della maggior parte del telefono sembrerebbe invariato con lo schermo esterno verticale. Tuttavia, c'è un grande cambiamento: il modulo fotografico è stato totalmente ridisegnato con l' aggiunta di una fotocamera e la firma Hasselblad .

Passando alla scheda tecnica, l'OPPO Find N3 Flip dovrebbe avere la fotocamera principale da 50 MP con OIS (si suppone un IMX 890 di Sony), una fotocamera grandangolare da 8 MP e una fotocamera con teleobiettivo da 32 MP. Rimanendo sul lato esterno, non sappiamo se lo schermo esterno sarà leggermente ridotto rispetto all'OPPO Find N2 Flip, passando da 3,26" a 3", o se sarà aumentata di poco la larghezza del dispositivo per far largo al modulo circolare delle fotocamere, che dovrebbero occupare più spazio rispetto al posizionamento verticale.

Lo schermo, invece, dovrebbe rimanere lo stesso display AMOLED LTPO da 6,8" con refresh rate da 120Hz, come nel predecessore, e dovrebbe mantenere la stessa fotocamera frontale da 32 MP.

Infine, dovrebbe avere una ricarica rapida cablata a 67W, rispetto ai 44W del precedente. Non si hanno notizie sul processore che animerà lo smartphone: non sappiamo se OPPO deciderà di rivolgersi nuovamente a MediaTek o se cambierà affidandosi a Qualcomm. Stando al post di Yogesh Brar, dovrebbe esserci uno Snapdragon, ma non è stato specificato quale.

In ogni caso, questi restano rumor per ora, quindi non c'è niente di ufficiale da parte dell'azienda cinese, che, sempre secondo i rumor, dovrebbe annunciare in Cina il Find N3 Flip a fine agosto per poi lanciarlo globalmente a settembre.