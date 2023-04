OPPO Find N2 Flip si aggiorna: risposte ai messaggi e widget Spotify dal display esterno

Da qualche anno ormai il settore degli smartphone pieghevoli è decollato, con diversi modelli disponibili sul mercato. Tra i principali attori troviamo Samsung, anche se OPPO ultimamente ha dimostrato di essere particolarmente attiva anche in Italia.

L'ultimo gioiello di casa OPPO si chiama OPPO Find N2 Flip, arrivato in Italia e che abbiamo conosciuto nel dettaglio nella nostra recensione completa. Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità, in quanto OPPO ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per il dispositivo.

L'aggiornamento per OPPO Find N2 Flip introduce due importanti novità a livello software, le quali rendono il display esterno del dispositivo più utile e più al centro dell'esperienza utente.