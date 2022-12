OPPO pensa ad un nuovo pieghevole: ecco le prime immagini di Find N2 Flip

Il mercato degli smartphone pieghevoli non propone ancora tante alternative: i dispositivi di questo tipo più apprezzati sono sicuramente quelli di Samsung, ovvero Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, ma altre azienda hanno già iniziato a lavorare ai propri smartphone foldable, come Xiaomi con il suo MIX Fold 2 oppure OPPO con il suo Find N.

OPPO, in particolare, sta puntando davvero molto su questo genere di dispositivi: Find N, che abbiamo già recensito, purtroppo non è mai arrivato al di fuori dei confini cinesi in maniera ufficiale (e questo lo si vede anche nel software, che risulta palesemente non adatto al nostro mercato), ma la prossima generazione di foldable dell'azienda dovrebbe arrivare anche da noi.

OPPO dunque starebbe lavorando a ben due smartphone pieghevoli: Find N2 Flip e Find N2 Fold, questi i probabili nomi, saranno dei concorrenti diretti degli smartphone Samsung e potrebbero essere già presentati entro la fine di quest'anno (ma ovviamente saranno acquistabili effettivamente solo nel 2023).

Nel frattempo, OPPO Find N2 Flip si mostra in alcune prime immagini: lo smartphone è infatti apparso su Weibo, social network utilizzato prevalentemente in Cina, in un breve video che ci permette di farci un'idea sul design e sulle funzionalità del dispositivo, che come anticipato ricorda molto da vicino Samsung Galaxy Z Flip 4.