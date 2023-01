OPPO Find N2 Flip: l'attesa sta per finire

Attualmente nel settore degli smartphone troviamo tanti attori che giocano ruoli di primo piano tra i top di gamma Android. Se andiamo invece nell'ambito pieghevoli troviamo pochi protagonisti, tra i quali spicca sicuramente Samsung. OPPO è tra coloro che insegue, pur confermando la volontà di fare sul serio.

Canale Telegram Offerte

Segui AndroidWorld su News

Alla fine dello scorso anno abbiamo visto il colosso cinese presentare due nuovi dispositivi di fascia alta: OPPO Find N2 e OPPO Find N2 Flip. Si tratta di due smartphone pieghevoli particolarmente interessanti, sia per specifiche tecniche che per design. Per quanto riguarda N2 Flip, sapevamo che il suo lancio globale sarebbe avvenuto per l'inizio del 2023, e allora ecco che torniamo a parlarne.