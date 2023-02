OPPO Find N2 Flip arriva in Italia: prezzo e promozioni dell'elegante pieghevole a conchiglia

Con un grande evento a Londra, OPPO annuncia oggi la disponibilità per il mercato europeo di OPPO Find N2 Flip , il primo pieghevole dell'azienda ad essere distribuito al di fuori del mercato cinese. Si tratta di un dispositivo che avevamo intravisto qualche mese fa , che spicca sulla concorrenza per il grande display esterno, nettamente più ampio rispetto ai competitor (qualcuno ha detto Galaxy Z Flip 4 ?).

OPPO Find N2 Flip ha caratteristiche tecniche decisamente interessanti, che lo pongono nella fascia alta tra i dispositivi pieghevoli.

Oltre a quanto potete leggere nell'elenco delle specifiche tecniche, vale la pena spendere qualche parola sul comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Hasselblad.

In particolare, OPPO ha dato grande importanza a foto e video catturati in condizioni di scarsa luminosità, ottimizzati grazie alla NPU di imaging MariSilicon X.

Come su altri prodotti simili, anche in questo caso il form factor pieghevole si presta bene per la fotografia: il grande display esterno è perfetto per scattare selfie anche con la fotocamera principale ed è possibile piegare in due lo smartphone per usarlo a mo di cavalletto (modalità FlexForm).

Quest'ultima è possibile grazie alla cerniera del dispositivo, chiamata Flexion Hinge, che consente a N2 Flip di restare semi piegato tra 45 e 110 gradi; inoltre, OPPO garantisce la resistenza per oltre 400.000 piegature (potete aprirlo e chiuderlo per 100 volte al giorno per più di 10 anni).

In termini di software, su OPPO Find N2 Flip trovaimo la ColorOS 13 (basata su Android 13) e l'azienda promette 4 anni di aggiornamenti di ColorOS e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.