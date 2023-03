OPPO Find N2 Flip passa da DxOMark: la fotocamera è buona, ma non è il suo punto forte

OPPO Find N2 Flip ha totalizzato ben 114 punti: questi non sono tantissimi in senso assoluto, ma indicano comunque una fotocamera di buona qualità. Lo smartphone si piazza, in classifica, tra Xiaomi 12 (con 113 punti) e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (con 115 punti).

Il punteggio è così diviso:

Foto e video ripresi in condizioni di luce intensa (≥1000 lux): 134 punti (il massimo è stato 168 punti)

Foto e video girati in buone condizioni di illuminazione (≥100 lux): 116 punti (il massimo è stato 157 punti)

Foto e video ripresi in condizioni di scarsa illuminazione (<100 lux): 78 punti (il massimo è stato 127 punti)

Foto in modalità ritratto o foto di gruppo: 123 punti (il massimo è stato 143 punti)

Tra le caratteristiche positive della fotocamere di OPPO Find N2 Flip citiamo una buona esposizione, bassi livelli di rumore nei video, una profondità di campo abbastanza ampia e un'autofocus video veloce. Tra i lati negativi invece troviamo esposizione non sempre corretta, soprattutto in interna e in condizioni di scarsa illuminazione, bilanciamento del bianco a volte non preciso e colori inaccurati in alcune condizioni in luce.