Anche in OPPO Find N2 Flip batte un cuore milanista

Dalla stagione 21-22, OPPO ha mostrato una particolare predilezione per la maglia rossonera, fatto ribadito dalle numerose cover in tema, ma con il suo Find N2 Flip il gigante cinese ha voluto fare un passo successivo, non limitandosi a dare un chiaro segnale a Samsung per quanto riguarda il settore dei pieghevoli.

La collaborazione con Qeeboo per le capsule collection del dispositivo e le incursioni nel mondo della moda hanno infatti dimostrato l'importanza dello stile per questo tipo di smartphone, che continua e si approfondisce con la nuova cover e wallpaper dinamici a marchio Milan.

Disponibile in serie limitata esclusivamente su OPPO Store, la capsule collection permette infatti di proteggere il vostro Find N2 Flip e mostrare al mondo la vostra passione, e grazie ai wallpaper dinamici per lo schermo esterno da 3,26 pollici, potete portare sempre con voi la vostra squadra del cuore.