OPPO Find N2 è ufficiale, ma è il Find N2 Flip a cui dovreste interessarvi

Come anticipato nelle scorse settimane OPPO ha annunciato oggi al mondo i suoi due nuovi smartphone pieghevoli: OPPO Find N2 e OPPO Find N2 Flip. Il primo è un'evoluzione del modello che abbiamo recensito circa un anno fa e che non è mai arrivato ufficialmente nel nostro continente. Il design rimane praticamente immutato, ma oltre ai dovuti aggiustamenti nell'hardware (come il passaggio al processore Snapdragon 8+ Gen 1) le vere differenze sono nella qualità costruttiva. OPPO Find N2 è infatti dotato di un nuovo scheletro in fibra di carbonio, più robusto e sottile e che garantisce allo smartphone fino a 400.000 piegature senza dover compromettere in alcun modo il suo sistema di cerniere.

La versione pelle nera vegana di Find N2 pesa 233 grammi, rendendolo di fatto lo smartphone pieghevole "a libro" più leggero sul mercato, addirittura più leggero di alcuni smartphone "classici". La cerniera di apertura, chiama Flexion Hinge è stata poi totalmente ripensata: adesso è composta da 100 componenti, 36 in meno rispetto alla precedente generazione. Questa nuova cerniera (in fibra di carbonio e lega ad alta resistenza) non è solo più robusta ma ha ridotto la visibilità della piega all'interno del display del 67%, stando alle dichiarazioni dell'azienda. Da aperto lo smartphone non ha poi fessure visibili, rendendo quindi l'esperienza più appagante. Non vediamo l'ora di poter verificare con i nostri occhi. Il display interno è da 7,1 pollici, può raggiungere i 1.550 nits di luminosità massima ed è protetto da una nuvoa pellicola che riduce i riflessi quando lo smartphone è utilizzato all'esterno. Lo schermo esterno è ancora una volta molto ampio, da 5,54 pollici e mantiene il suo caratteristico formato più squadrato, in opposizione di quanto visto sulla popolare soluzione Samsung. Questo schermo ha una luminosità di picco di 1.350 nits. Entrambi hanno un refresh rate massimo di 120 Hz, ma solo quello interno ha la possibilità di scalare gradualmente fra tutti i livelli fra 1 e 120 Hz. OPPO Find N2 è dotato di una tripla fotocamera Hasselblad e del processore d'immagine MariSilicon X. La fotocamera principale è una 50 megapixel ƒ/1.8 IMX980, accoppiata a una 48 megapixel ƒ/2.2 grandangolare e macro e una 32 megapixel zoom 2x ƒ/2.2. Qualche altra specifica tecnica: batteria da 4.520 mAh

Ricarica a 67W (da 0 al 100% in 42 minuti)

Connettività 5G

Spessore 14,6 mm da chiuso

Android 13 con ColorOS 13