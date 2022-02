OPPO fa le cose in grande per il MWC 2022 di Barcellona

Sui risultati, OPPO ha visto una rapida crescita all'interno di nuovi mercati in Europa occidentale e America Latina , mantenendosi, inoltre, in quarta posizione a livello mondiale con una crescita YoY del 22% . Nel campo del 5G , invece, OPPO introdurrà un nuovo prodotto per la connettività e porterà i suoi ultimi prodotti flagship al MWC. Inoltre, l'azienda presenterà diverse tecnologie mobile che stabiliranno nuovi record all'interno del mercato di riferimento.

Per l'occasione, verranno allestiti cinque grandi aree espositive, tra cui "Brand", "Flagship", "Smartphone Technology", "5G" e "AR Ecosystem". Inoltre, per chi non potrà partecipare di persona, OPPO darà vita ad un mondo virtuale. Infine, nel corso del MWC, OPPO condividerà il proprio impegno nel campo della sostenibilità. Già nel 2021, del resto, l'azienda ha iniziato a promuovere la riduzione della plastica e l'utilizzo dell'imballaggio leggero in Europa, riducendo del 95% l'impiego della plastica nel packaging dei propri smartphone.