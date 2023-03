Le capsule cover di OPPO sono la conferma che i pieghevoli sono uno status symbol

Ieri sera sono stato all'evento di presentazione della capsule collection di OPPO x Qeeboo , una serie di cover con wallpaper abbinati realizzati da Qeeboo per OPPO Find N2 Flip . L'evento si è tenuto al Queeboo Store di Via Crocefisso, a Milano, uno splendido negozio che sa di showroom, pieno di prodotti di design e giraffe bianche che sorreggono i lampadari.

Penso che questa frase, così lapidaria, ci parli della tecnologia molto più di quanto non si potrebbe pensare in un primo momento. Non credo sia un caso, infatti, che come Samsung con Toiletpaper , OPPO abbia scelto un'azienda di design per realizzare una serie di cover per il suo flip phone di punta (PS: non ditelo a Samsung, ma quelle di Qeeboo mi piacciono molto di più).

Durante la presentazione, Stefano Giovannoni , storico designer italiano e fondatore di Qeeboo, ha detto una frase che mi sono subito appuntato per non perderla (salvo poi scoprire che era uno degli slogan della campagna, vedi video qui sotto): Il design ha il potere di trasferire nell'oggetto la nostra identità culturale .

Ma non fraintendetemi: non c'è giudizio negativo in quel che dico, perché ovviamente il discorso vale per buona parte degli acquisti di un certo livello. Un iPhone, un qualsiasi top di gamma, una borsa di Gucci o una Tesla sono comunque una dichiarazione di stile.

Certo, lungi da me negare l'importanza delle funzionalità quando parliamo di prodotti di tecnologia: usare le fotocamere posteriori e il display esterno per scattarsi i selfie è davvero una figata, la compattezza del dispositivo in tasca è davvero una gran comodità, poter leggere le notifiche sullo schermo esterno è davvero utile.

Ma volete mettere tutto questo con il piacere di terminare una telefonata chiudendo in due il telefono? La soddisfazione di sentire quel clac?

Non c'è niente di male nell'ammettere che amiamo un prodotto per la sensazione di ricercatezza che trasmette, per le sue forme, perché i telefoni a parallelepipedo tutti uguali ci hanno annoiato. Perché pensiamo che – in qualche modo – un prodotto elegante, bello a vedersi ed emozionante da usare, racconti qualcosa di noi.

E, a maggior ragione, ha senso vestire un prodotto ricercato con un design altrettanto ricercato. Anche e soprattutto quando non costa niente: chi acquista un OPPO Find N2 Flip dal 17 aprile al 18 giugno, infatti, riceve in omaggio una delle cover Qeeboo a scelta (con gli immancabili wallpaper animati per il display esterno che arricchiscono il tutto).

La capsule collection di OPPO x Qeeboo è composta da quattro cover, ognuna caratterizzata da una mascotte di Qeeboo e da un colore: blu per il gorilla Kong, giallo per il cactus Saguaro, verde fluo per Rabbit (la mia preferita!) e arancione per il cagnolino Scottie.

Per ogni cover, è disponibile uno sfondo animato con quattro scene diverse che ritraggono il protagonista. Per farvi un'idea migliore delle cover e della serata di presentazione, vi lasciamo agli scatti qui sotto.