OPPO ha le valigie pronte: vicino l'addio in Germania

Non si prospetta un bel periodo per OPPO in Europa per il settore smartphone. Nelle ultime settimane infatti abbiamo appresi diverse notizie che puntano a un addio, almeno parziale, dell'azienda cinese ai mercati europei.

Nelle ultime ore infatti lo store ufficiale di OPPO Germania è stato sostanzialmente chiuso. Come potete vedere voi stessi dallo screenshot in basso o accedendo a questo link, lo store ufficiale di OPPO per il mercato tedesco non include più alcun dispositivo in vendita.