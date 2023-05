OPPO A98 5G ufficiale in Italia: il nuovo medio-gamma da battere

OPPO si conferma tra i produttori maggiormente attivi nel mercato smartphone, almeno in Italia visto che per la sua presenza in altri mercati europei non girano voci rassicuranti.

Nelle ultime ore l'azienda cinese ha svelato un nuovo modello di smartphone. Parliamo di OPPO A98 5G, un dispositivo di gamma-media che arriva sul mercato con un interessante equilibrio tra scheda tecnica e prezzo di lancio. Andiamo a vedere insieme tutte le specifiche complete.