OPPO A78 4G arriva in Italia: fidato e stiloso

Dopo aver lanciato a febbraio A78 5G, ora OPPO rilancia con l'elegante serie di medio gamma A78 proponendo sul mercato la versione 4G, che perde la connettività veloce e un po' di ampiezza di schermo ma guadagna un pannello AMOLED, la ricarica a 67 W e il sensore di impronte sotto allo schermo, oltre a un prezzo di partenza leggermente inferiore. Sarà sufficiente a tentare i potenziali acquirenti? Andiamo a scoprirlo!

Caratteristiche tecniche

Display : 6,43" AMOLED FHD+ (1.612 x 720 pixel), refresh rate fino a 90 Hz, Gorilla Glass 5, 430 nits

: 6,43" AMOLED FHD+ (1.612 x 720 pixel), refresh rate fino a 90 Hz, Gorilla Glass 5, 430 nits Processore : Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

: Snapdragon 680 con GPU Adreno 610 RAM : 8 GB LPDDR4X (espandibili con RAM virtuale)

: 8 GB LPDDR4X (espandibili con RAM virtuale) Storage interno : 128 GB UFS 2.2, espandibile fino a 1 TB con microSD

: 128 GB UFS 2.2, espandibile fino a 1 TB con microSD Sistema operativo : Android 13 con ColorOS 13

: Android 13 con ColorOS 13 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8 Profondità : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 8 megapixel, f/2.0

: 8 megapixel, f/2.0 Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 5G, GPS, Glonass, NFC, USB-C

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 5G, GPS, Glonass, NFC, USB-C Audio: Altoparlanti stereo

Altoparlanti stereo Resistenza: IP54

IP54 Sicurezza : sensore d'impronte sotto allo schermo, sblocco con riconoscimento facciale

: sensore d'impronte sotto allo schermo, sblocco con riconoscimento facciale Dimensioni : 160,01 x 73,93 x 7,93 / 7,99 mm

: 160,01 x 73,93 x 7,93 / 7,99 mm Peso : 180 grammi

: 180 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC a 67 W

: 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC a 67 W Reti : dual nano SIM

: dual nano SIM Sistema operativo: ColorOS 13.1

Caratterizzato dallo schermo AMOLED FHD+ 2.5D, una rarità in questa fascia di prezzo e uno dei primi della serie A a montarlo, e dalla ricarica rapida a 67 W, OPPO A78 4G non sembra far rimpiangere eccessivamente l'assenza del 5G. Il dispositivo offre infatti un'esperienza audiovisiva coinvolgente grazie al display con frequenza di aggiornamento di 90Hz e frequenza di campionamento al tocco fino a 180Hz, e agli altoparlanti stereo supportati dal Real HD Sound 3.0 e dall'Ultra Volume, che consente di aumentare il volume fino al 200% e di altri 3dB durante le chiamate vocali (senza distorsioni).

La fluidità del sistema è garantita dalla piattaforma mobile Snapdragon 680, ottimo connubio tra prestazioni e autonomia e da 8 GB di RAM + 128 GB di ROM con fino a 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo tramite lo slot per schede SD. OPPO A78 è inoltre dotato della tecnologia OPPO RAM Expansion, che può essere utilizzata per convertire temporaneamente lo spazio libero della ROM in un massimo di 8 GB di RAM. Inoltre il Dynamic Computing Engine sviluppato da OPPO utilizza la tecnologia di calcolo parallelo per ottimizzare la velocità di apertura delle app e consentendo di mantenere in esecuzione in background fino a 19 app contemporaneamente senza alcun lag evidente. A livello di resa fotografica, il dispositivo offre una fotocamera principale da 50 MP e una serie di nuove funzioni come Dual-View Video (che consente di riprendere contemporaneamente dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore) per rendere più facile e divertente scattare foto e registrare video. Ma dicevamo della ricarica. OPPO A78 4G è dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 67W che consente una ricarica completa in circa 44 minuti, e grazie alle tecnologie di OPPO come Battery Health Engine e Optimized All-Day Charging, è in grado di durare fino a 1.600 cicli di carica, sufficienti a mantenere la batteria in buone condizioni per un massimo di quattro anni.

OPPO infatti garantisce prestazioni e autonomia per un massimo di quattro anni, il periodo di vita secondo i test di laboratorio, ma che nella vita reale potrebbe essere maggiore. Dal punto di vista software, il telefono monta la ColorOS 13.1, che offre due nuove funzioni di spicco, come Screen Translate, che utilizza Google Lens per tradurre il contenuto di un'intera schermata con un solo clic dalla barra laterale, e la funzionalità Private Safe aggiornata con l'Advanced Encryption Standard (AES) per mantenere i file privati crittografati e archiviati in una directory privata. Infine una parola sul design, ultrasottile e caratterizzato, nella colorazione Aqua Green, da una cover realizzata con processo a doppio strato per sovrapporre un design a matrice di diamanti, in grado di produrre un colore vibrante che scintilla come diamanti che galleggiano su una delicata superficie di acqua di giada. Tutto questo non incide sulla resistenza a schizzi e gocce d'acqua, grazie alla certificazione IP54.

Disponibilità e prezzi