OPPO A77s trapela online: medio-gamma dal design accattivante

OPPO è uno degli attori principali nel panorama smartphone, con dispositivi Android che vengono lanciati nell'ambito della gamma alta e dei medio-gamma.

Recentemente abbiamo visto il lancio sul mercato della serie Reno 8, con il modello Pro (che vedete nell'immagine di copertina) che ha riscosso particolari apprezzamenti per il suo design. All'orizzonte ci sono ulteriori novità con OPPO A77s.

Le specifiche e il design di questo nuovo modello dell'azienda cinese sono appena trapelate online. Come vedete dalle immagini che trovate in galleria, OPPO a77s ha il look da medio-gamma, con un retro e un profilo laterale che ci ricordano Reno 8 Pro. Anteriormente vediamo un display con notch a goccia per la fotocamera anteriore, dietro vediamo un modulo fotografico rettangolare con due sensori.

Oltre al design abbiamo anche le specifiche tecniche quasi complete: