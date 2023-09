OPPO lancia A58: fotocamera AI, volume "Ultra" e prezzo basso: cosa desiderare di più?

Caratteristiche tecniche

Il nuovo OPPO A58 è un dispositivo che mette in primo piano il design, originale e accattivante grazie alle colorazioni Glowing Black e Dazzling Green.

La variante Glowing Black presenta l'iconico OPPO Glow, in grado di creare un particolare effetto scintillante, mentre la finitura Dazzling Green dona alla parte posteriore del dispositivo una texture simile alla seta.

Lo schermo Sunlight da 6,72 pollici FHD+ è dotato di funzionalità All-Day AI Eye Comfort, che lo rendono confortevole per un utilizzo prolungato, sia di giorno che di notte, mentre il SoC MediaTek Helio G85, accoppiato a 6GB di RAM e 128 GB di ROM (entrambe espandibili, la prima virtualmente tramite RAM Expansion, in grado di raddoppiarla, e la seconda tramite microSD), garantisce prestazioni fluide nel lungo periodo (fino a 36 mesi).

OPPO A58 si distingue per due caratteristiche in particolare. La prima sono gli altoparlanti stereo in grado di offrire un'esperienza sonora di alta qualità, ma soprattutto potenti. E se la pressione sonora è già del 40% maggiore rispetto alla generazione precedente, la funzione Ultra Volume è in grado di ottimizzarla fino al 300% in musica e chiamate per gli altoparlanti e di aumentare il volume fino al 200% attraverso gli auricolari durante le chiamate su WhatsApp e Messenger.

L'altra caratteristica riguarda la fotocamera, la stessa di OPPO A78, con un sensore Sony da 50 MP arricchito da funzionalità AI (soprattutto dedicate ai ritratti) e pixel binning per preservare i dettagli in condizioni di scarsa illuminazione combinando i dati da quattro pixel in uno.