OPPO presenta il nuovo A38: bello e concreto, e c'è pure il trucco

Dopo A78 e A58, OPPO completa la sua serie A con il concreto A38, un dispositivo molto simile ai suoi fratelli maggiori e che taglia su dimensioni dello schermo (il che non è necessariamente un male, anzi) e nella RAM, ma con un trucco per sopperire a questo limite (sapete come resettare un telefono OPPO?). Dotato infatti di ricarica rapida SUPERVOOC, batteria da 5.000 mAh, fotocamera AI da 50 MP e schermo da 90 Hz, sono molti infatti gli assi nella manica del dispositivo: andiamo a scoprire se saranno sufficienti a convincere gli utenti.

Caratteristiche tecniche

Display : LCD 6,56 pollici, HD+ (1612x720pixel), luminosità massima 720 nit, 96% DCI-P3, frequenza di aggiornamento a 90 Hz

: LCD pollici, HD+ (1612x720pixel), luminosità massima 720 nit, 96% DCI-P3, frequenza di aggiornamento a 90 Hz Processore : MediaTek Helio G85, con GPU Mali G52 MC2 a 1 GHz

: MediaTek Helio G85, con GPU Mali G52 MC2 a 1 GHz RAM : 4 GB LPDDR4X (espandibili con RAM virtuale)

: 4 GB LPDDR4X (espandibili con RAM virtuale) Storage interno : 128 GB eMMC 5.1, espandibile con microSD

: 128 GB eMMC 5.1, espandibile con microSD Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8 Profondità : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 5 megapixel, f/2.0

: 5 megapixel, f/2.0 Connettività : 4G, dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 LE, USB-C, GPS, Glonass, Galileo, Qzss, Beidou, NFC, jack audio da 3,5 mm

: 4G, dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 LE, USB-C, GPS, Glonass, Galileo, Qzss, Beidou, NFC, jack audio da 3,5 mm Audio: Altoparlanti stereo

Altoparlanti stereo Resistenza: IP54

IP54 Sicurezza : sensore d'impronte laterale

: sensore d'impronte laterale Dimensioni : 163,74 × 75,03 × 8,16 mm

: 163,74 × 75,03 × 8,16 mm Peso : 190 grammi

: 190 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC a 33 W

: 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC a 33 W Reti : dual nano SIM

: dual nano SIM Sistema operativo : ColorOS 13.1

: ColorOS 13.1 Colori: Glowing Black e Glowing Gold

Inconfondibilmente OPPO, il design del nuovo A38 colpisce per colori e texture, soprattutto nella variante Glowing Gold, e si conferma sottilissimo e piuttosto leggero. Lo schermo, per quanto più piccolo di A58 e di risoluzione inferiore, è più luminoso (fino a 720 nit in High Brightness Mode), ma sempre con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. OPPO A38 è dotato anche di All-Day AI Eye Comfort, che riduce al minimo l'affaticamento degli occhi. Il processore è sempre il solido MediaTek G85, che grazie al Dynamic Computing Engine di OPPO garantisce prestazioni fluide e di lunga durata fino a 36 mesi. La RAM purtroppo è stata tagliata ad appena 4 GB, ma grazie alla tecnologia di espansione, che consente di convertire lo spazio ROM libero in un massimo di 4GB di RAM, il telefono si mantiene sempre fluido anche durante le situazioni di sovraccarico intenso.

Il comparto fotografico è sempre molto interessante, se confrontato con OPPO A58, con una fotocamera AI da 50 MP, con supporto al pixel binning, e la secondaria da 2 MP. La fotocamera frontale qui diventa da 5 MP, rispetto agli 8 MP del fratello maggiore, ma sempre con Portrait Retouching, che consente di regolare l'effetto bellezza per ottenere risultati delicati e naturali, sia con le fotocamere anteriori che posteriori. Il nuovo OPPO A38 offre sempre la modalità Ultra Volume, una funzionalità software che amplifica il volume dell'altoparlante del 300%, per migliorare l'esperienza durante le chiamate e la visione di brevi video anche in ambienti affollati o rumorosi. Sempre rispetto ad A58, abbiamo la stessa batteria da 5000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 33 W, che consente una ricarica completa in 75% e la visione di video su YouTube per 5,02 ore con una ricarica di 15 minuti (o 8,61 ore di chiamate vocali). Presenti le tecnologie All-day Charging Protection, che grazie all'IA analizza le vostre abitudini per pianificare la ricarica, e All-Day AI Power Saving, che garantisce il supporto per 25 ore di standby continuo anche con una bassa percentuale di batteria pari al 5%. Una novità rispetto al fratello maggiore è la certificazione IP54 (invece di IPX4), che garantisce resistenza ad acqua e polvere.

Prezzo e disponibilità